العريس أثناء الزفة. (عكاظ)
العريس أثناء الزفة. (عكاظ)
العريس محمد رافع بين والده وعميه علي وإبراهيم ووالد العروس.
العريس محمد رافع بين والده وعميه علي وإبراهيم ووالد العروس.
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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
احتفل علي وعمر عيد رافع وإخوانهم، بزواج محمد عمر من ابنة أحمد خوجة في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور الأهل والأصدقاء والزملاء الذين قدموا للعروسين التهاني، داعين لهما بحياة سعيدة وهانئة.