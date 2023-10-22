رافع وخوجة يحتفلان بزواج محمد الناس الاحد 22 أكتوبر 2023 02:57 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 25 مشاهدة العريس أثناء الزفة. (عكاظ) العريس محمد رافع بين والده وعميه علي وإبراهيم ووالد العروس. تابعوا عكاظ على العريس أثناء الزفة. (عكاظ) العريس محمد رافع بين والده وعميه علي وإبراهيم ووالد العروس. تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل علي وعمر عيد رافع وإخوانهم، بزواج محمد عمر من ابنة أحمد خوجة في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور الأهل والأصدقاء والزملاء الذين قدموا للعروسين التهاني، داعين لهما بحياة سعيدة وهانئة.< Previous PageNext Page >