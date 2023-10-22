احتفل علي وعمر عيد رافع وإخوانهم، بزواج محمد عمر من ابنة أحمد خوجة في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور الأهل والأصدقاء والزملاء الذين قدموا للعروسين التهاني، داعين لهما بحياة سعيدة وهانئة.