انتقلت إلى رحمة الله تعالى حصة بنت عبدالله الحمدان أمس (الخميس)، وصلي عليها في جامع الجوهرة البابطين، ودفنت في مقبرة الشمال بالرياض.والفقيدة زوجة حمد البراهيم الحمد، ووالدة إبراهيم، وندى، ونادين. وشقيقة وزير الخدمة المدنية السابق سليمان بن عبدالله الحمدان، ومحمد الحمدان.ويتقبل العزاء للرجال في منزل شقيقها سليمان الحمدان الكائن بحي الملقا في الرياض، وللنساء في منزل زوجها حمد الحمد بحي المحمدية في الرياض من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.