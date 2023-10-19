تلقت مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بمنطقة تبوك التهنئة والتقدير على ترشح الطالب زياد منير، والطالبة ليان العنزي لجائزة التفوق الدراسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج في دورتها الـ 16. وجاء في الخطاب الذي تلقته المدارس:

بناءً على موافقة الوزير رقم 4500161843/2 وتاريخ 25/3/1445 على مشاركة الطلاب والطالبات المرشحين لجائزة التفوق الدراسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج للدورة (16) في حفل التكريم الذي سيقام يوم 30 أكتوبر 2023 في مسقط بسلطنة عمان، برعاية كريمة من وزير التربية والتعليم لسلطنة عمان، يسعدنا بهذه المناسبة أن نتقدم لكم بخالص التهنئة والتقدير على ترشيح كل من: الطالب زياد منير حسن عيد من المرحلة الابتدائية، والطالبة ليان نوفان العنزي من المرحلة الثانوية.