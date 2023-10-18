انتقل إلى رحمة الله، أمس الأول، رجل الأعمال عبدالرحمن بن عبدالهادي آل مبارك، وتمت الصلاة عليه عصر الأربعاء في جامع السواد في منطقة الباحة. وعُرفت عن الفقيد أياديه البيضاء، ببذله في وجوه الإحسان، وإسهامه في أعمال البر والخير، ونجح طيلة ما يزيد على 70 عاماً في بناء علاقات إنسانية راقية داخل المملكة وخارجها.

والفقيد عم شيخ قبيلة بني عبدالله وشدا فيصل عبدالعزيز عبدالهادي، ويستقبل الشيخ فيصل، وإخوة الفقيد، عبدالله، وعبدالوهاب، وأبناؤه، عبدالوهاب، والعقيد بندر، وعبدالعزيز، المعزين في منزل العائلة بقرية السواد.