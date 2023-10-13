حصل وكيل وزارة الموارد البشرية محمد بن عبدالله المغلوث على جائزة أفضل قيادي للموارد البشرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام 2023، وتسلم الجائزة خلال حفل تكريم القيادات البارزة والرائدة والمبادرات المتميزة، وإنجازات المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال ممن قدّموا منجزات ملموسة على مستوى المنظمات في مجالات الموارد البشرية، الذي أقيم ضمن فعاليات القمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية لعام 2023 في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات والمسؤولين في الموارد البشرية على مستوى المنطقة.

وتنطلق الجائزة في أهدافها العامة إلى ما يجمع العقول المبدعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الموارد البشرية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتسليط الضوء على أفضل الممارسات وفرص التواصل، لإعادة اختراع دور الموارد البشرية وإعداد المنظمات للاستجابة لاحتياجات الأعمال ذات الأولوية ورأس المال البشري، وتستهدف تسليط الضوء على جهود القادة من جميع أنحاء المنطقة والأجندات الوطنية التي تهدف بشكل أساسي إلى التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة المستدامة مع الموارد البشرية.