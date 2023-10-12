أدى محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، عقب صلاة ظهر اليوم، صلاة الميت على شهيد الواجب الوكيل رقيب فايع محمد أحمد الهلالي (رحمه الله)، من منسوبي القوات المسلحة، بحضور عدد من القيادات الأمنية. وكان شهيد الواجب «الهلالي» قد استشهد أثناء تأديته واجبه في الذود عن دينه ووطنه على الحد الجنوبي.

ونقل «القرقاح» تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لذوي الشهيد، إذ قال إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداءً لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.