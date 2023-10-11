احتفل عبدالرحمن صالح البنيان بزواج نجله سلطان من الآنسة العنود عمير عبدالعزيز العمير، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عددٍ من الأمراء والمسؤولين ولفيفٍ من الأهل والأصدقاء؛ الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.