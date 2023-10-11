وزير الصناعة بندر الخريف يتوسط سلطان البنيان ووالده. (تصوير: عبدالعزيز اليوسف)
الأمير خالد بن بندر مقدماً التهاني للعريس ووالده.
الدكتور خالد البياري مقدماً التهاني والتبريكات لذوي العروسين.
العريس
الأمير تركي بن بندر والأمير تركي بن محمد بن فهد بين العريس ووالده ووالد العروس.
وزير التعليم يوسف البنيان يتوسط العريس ووالده.
الشيخ سعد الشثري، ووالد العروس، وصالح البنيان ونجله سلطان.
احتفل عبدالرحمن صالح البنيان بزواج نجله سلطان من الآنسة العنود عمير عبدالعزيز العمير، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عددٍ من الأمراء والمسؤولين ولفيفٍ من الأهل والأصدقاء؛ الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة.