كرم أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الداعمين لبرنامج الحقيبة المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، والمشاركين في مناسبة اليوم الوطني، وذلك بمجلس الاستقبال بديوان الإمارة بمدينة بريدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح، وعدد من القيادات التعليمية.وأشاد أمير منطقة القصيم بالجهود التي يبذلها رجال الأعمال بالمنطقة لدعم برنامج الحقيبة المدرسية التي تأتي ضمن المبادرات التعليمية التي تستهدف عددا من الفئات الطلابية وتساهم في تعزيز العملية التعليمية.وقدر أمير منطقة القصيم مشاركات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في مناسبة اليوم الوطني على مدار أسبوع كامل، في مختلف مدارس البنين والبنات في القطاعات التعليمية بالمنطقة.