احتفل عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الدكتور أحمد عبدالله بن سند اليوسف، بعقد قران ابنته من الشاب فهد عبدالله يحيى الغامدي، في إحدى قاعات الأفراح في جدة، وشرف الحفل الأمير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء.وعبر العريس عن فرحته بإكمال نصف دينه.«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للعروسين، وتتمنى لهما التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.