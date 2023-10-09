استقبلت أسرة الحربي التعازي والمواساة من الأقارب والزملاء، في وفاة فقيدهم مدير عام خدمات المنطقة بإمارة عسير سابقاً، ومؤلف «الموسوعة الجغرافية» علي إبراهيم الحربي، الذي وافته المنية السبت الماضي، عقب معاناة مع المرض. والفقيد والد الزميلين مدير قسم الإخراج عادل، ومساعد رئيس التحرير السابق الدكتور محمد، والمهندس إبراهيم، وأحمد، والدكتورة عبير، والمقدم ناصر، وغازي، وغادة، وخالد، وجمال، وسليمان، وطلال، ونايف، وعبدالله الحربي.

يذكر أن اليوم (الثلاثاء) آخر أيام العزاء للرجال في منزل ابنه إبراهيم الكائن بحي المروة بجوار مسجد الأوابين.

وللنساء في منزل الفقيد الكائن بحي المروة في جدة.