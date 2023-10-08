حصل الدكتور ناصر العود أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام، على جائزة التميز في العمل الاجتماعي بالمؤسسات العدلية من جامعة أوهايو الأمريكية.

يذكر أن الدكتور العود عمل مستشارا لوزير العدل خلال الفترة 1432 إلى 1438، كما عمل مستشارا للنائب العام خلال الأعوام 1439 إلى 1442، وساهم في إنجاز العديد من البرامج الاجتماعية، منها صندوق النفقة، ومراكز تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، وتطوير برامج تدريب القضاة في مجال العنف الأسري.

كما ساهم الدكتور العود في استحداث برامج للصلح الجنائي في النيابة العامة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية في الدوائر النيابية.