انتقل إلى رحمة الله تعالى مدير عام خدمات المنطقة بأمارة عسير سابقاً، ومؤلف الموسوعة الجغرافية علي إبراهيم الحربي، اليوم (السبت)، عقب معاناة مع المرض. والفقيد والد الزميلين مدير قسم الإخراج عادل، ومساعد رئيس التحرير السابق الدكتور محمد، و المهندس إبراهيم، وأحمد، والدكتورة عبير، والمقدم ناصر، وغازي، وغادة، وخالد، وجمال، وسليمان، وطلال، ونايف، وعبدالله الحربي.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.