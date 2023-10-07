قدمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) - فرع جدة، استشارات نفسية واجتماعية في معرض الشرق الأوسط في جدة للتدريب والتعليم، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، على فترتين صباحية ومسائية، حيث شهد جناح الجمعية عددا كبيرا من زوار المعرض.

وأكد مدير الجمعية محمد هديان أن مشاركة «جستر» تعد مشاركة مجتمعية، حيث تقدم كل الاستشارات بالمجان؛ دعما لزوار المعرض من ذوي الإعاقة والمهتمين بهذا المجال، وأن المستشارين الموجودين بالجناح هم من ذوي الخيرات العلمية والأكاديمية والوظيفية المؤهلة لتقديم استشارات علمية نافعة، ووضع واقتراح الحلول ومتابعتها بشكل مستمر، حتى الوصول إلى نتائج مرضية.

وقدم محمد هديان شكره وتقديره لكل الاستشاريين والأكاديميين المتعاونين مع الجمعية وهم: نبيلة العبيدي، سماح ذياب، شوق السبيعي، أسماء الحارثي، هنيدة قدوري، خالد الزهراني، كما قدم شكره لرئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر العجمي وجميع أعضاء المجلس على متابعتهم ودعمهم لأعمال الجمعية أثناء إقامة معرض الشرق الأوسط للتدريب والتعليم.