انتقلت إلى رحمة الله تعالى فضيلة بنت محمد علي الطائفي أمس (الأحد) في مكة المكرمة، وسيقام العزاء في بيت ابنها الهيثم بن علي، في حي الصالحية بمحافظة جدة.

والفقيدة أخت العميد غازي الطائفي (يرحمه الله)، وزوجة نائب مدير مستشفى الهدا بالطائف الدكتور علي السليماني الطائفي.

ويتقبل أبناؤها العزاء، هاني السليماني على جوال ٠٥٠٥٦٧٤٩٨٣، والهيثم السليماني على جوال ٠٥٠٣٠٠١٩٩٥، وهشام السليماني على جوال ٠٥٥٩٧٢٠٧٠٠.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، «إنا لله وإنا إليه راجعون».