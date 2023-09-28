أقامت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بكانو بجمهورية نيجيريا حفل اليوم الوطني الـ 93، بحضور القنصل خليل أحمد أدماوي. وشرف الحفل حاكم ولاية كانو المهندس أبا يوسف كبيرو، ونائبة حاكم ولاية كادونا، ونائب حاكم ولاية جيغاوا، ونائب حاكم ولاية زمفره، ونائب حاكم ولاية قومبي، وممثل أمير ولاية كانو، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والقناصل العامين ورجال الأعمال في كانو.

ورفع القنصل العام خليل أحمد أدماوى باسمه وباسم وأعضاء القنصلية والحضور أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال إن 93 عاما من الطموح والهمة لاتقف عند حد وأحلام تتحقق لتسطر سيرة عطرة في صفحات التاريخ وتكتب بمداد الشجاعة والفخر ونهضة وصلت إلى أقصى الأرض.