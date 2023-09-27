كرم محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة؛ نتيجة مشاركة أمانة جدة مع الجهات الخاصة والحكومية في الحملة التطوعية لحماية البيئة البحرية بجدة المرحلة الأولى ⁧‫#عينك_على_البحر‬⁩ التي استمرت خمسة أيام تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 93 ⁧‫#اليوم_الوطني_93_السعودي‬⁩

وبدوره قدم حمودة شكره لمحافظ جدة على تكريمه وكل المشاركين من الجهات المشاركة في هذه الحملة، معتبراً هذا الشكر حافزاً للاستمرار في تحقيق رؤية المملكة 2030 لمليون متطوع غير ربحي.