احتفل عمر ومحسن ابنا سعيد محمد العمودي (رحمه الله)، بزواج ابنهم المهندس أصيل عمر العمودي من ابنة هيثم عبيد القثمي، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفلة الأهازيج الشعبية والشرح الحضرمي.