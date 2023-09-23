العمودي والقثمي يحتفلان بزواج أصيل الناس السبت 23 سبتمبر 2023 19:49 أحمد الصائغ (جدة) sayegh122@ 290 مشاهدة العريس بين أقاربه. (تصوير : عبدالسلام السلمي) أصيل العمودي تابعوا عكاظ على العريس بين أقاربه. (تصوير : عبدالسلام السلمي) أصيل العمودي تابعوا عكاظ على -A +A أحمد الصائغ (جدة) sayegh122@ احتفل عمر ومحسن ابنا سعيد محمد العمودي (رحمه الله)، بزواج ابنهم المهندس أصيل عمر العمودي من ابنة هيثم عبيد القثمي، في إحدى قاعات الأفراح بجدة، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وتخلل الحفلة الأهازيج الشعبية والشرح الحضرمي.< Previous PageNext Page >