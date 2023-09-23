تلقّى الزميل الإعلامي أحمد بن عبدالغني عابد الثقفي أخصائي أنشطة وفعاليات ثقافية بوكالة العلاقات الإعلامية الدولية (الإعلام الخارجي) التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته للمرتبة العاشرة بوزارة الإعلام بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 93 للمملكة.

وقدم الثقفي الشكر والتقدير لجميع المهنئين، متمنياً لهم التوفيق. وعبر عن شكره لوزير الإعلام سلمان الدوسري، ووكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية (الإعلام الخارجي) الدكتور خالد بن عبدالقادر أحمد الغامدي، والمسؤولين كافة.

فيما قدّم زملاء الثقفي التهاني له، سائلين المولى عز وجل أن تكون الترقية عوناً له على خدمة الدين والمليك والوطن.