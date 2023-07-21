تلقى سكرتير مدير عام التعليم بجدة الزميل جمال بن مبيريك القصيمي، التهاني والتبريكات بمناسبة ترقيته إلى مرتبة العاشرة.القصيمي يعد من الكفاءات الإدارية المتميزة في تعليم جدة ويحمل شادة الماجسيتر في «الاعتدال والأمن الفكري» من جامعة الملك عبدالعزيز. وعبر القصيمي عن اعتزازه بالترقية، مؤكداً أنها تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والملك والوطن.