استقبل آل جواد التعازي والمواساة من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدهم مانع صالح مهدي بن تسيعان آل جواد، الذي وافته المنية أمس الأول (الإثنين)، ودفن في مقبرة آل سليمان في القابل بنجران.والفقيد شقيق علي وعوض ومهدي ومحمد وحمد وفهد. ووالد صالح وعلي وعوض.ويتقبل العزاء في موقع استراحة آل جواد في حي الخليف بنجران.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».