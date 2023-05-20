جددت شركة ذيب لتأجير السيارات اتفاقيتها مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، حيث تستقطع الشركة وفقا للاتفاقية عن كل عقد إيجار أفراد دعما لكفالة الأيتام.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف بن محمد الذييب، والمدير العام لجمعية «إنسان» محمد بن سعد المحارب، وسط حضور عدد من الشخصيات الذين يمثلون طرفي الاتفاقية، بجانب حضور عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويمثل تجديد الاتفاقية لسنة جديدة، استمرارا لمبادرة «كهاتين» من برنامج «ذيب الخير» الذي تقوم من خلاله شركة ذيب لتأجير السيارات باستقطاع ريالين من كل عقد تأجير أفراد، بالتعاون مع جمعية إنسان، ومنصة إحسان، وذلك ضمن أهداف وبرامج المسؤولية المجتمعية، ويشمل مختلف أنواع الدعم والمساندة لعدد من الجمعيات والجهات العاملة في مجال العمل الخيري والإنساني وكفالة الأيتام.

وتعليقا على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات نايف بن محمد الذييب: «يأتي تجديدنا للاتفاقية مع جمعية «إنسان»، تأكيدا لمساهمتنا في مجال العمل الإنساني والخيري بصورة عامة، وتحقيقا لبرامج المسؤولية المجتمعية للشركة بصورة خاصة، وذلك عبر برنامج «ذيب الخير»، الذي تساهم بموجبه شركة «ذيب لتأجير السيارات» في مختلف أنواع العمل الخيري غير الربحي في عدد من مدن ومحافظات المملكة».

وأوضح أن عدد المكفولين وصل الى ما يزيد على 280 يتيماً سنوياً، وهذا يؤكد مدى حرص الشركة على استمرارها في دعم المبادرات المختلفة التي تغطي مختلف أنواع العمل الخيري والإنساني بصورة عامة، وبصورة خاصة دعم اليتامى، الذين يمثلون شريحة عزيزة وغالية في مجتمعنا.

وأكد أن الشراكة مع جمعية «إنسان» تستهدف تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها تغطية حاجات الأيتام الأساسية الذين تقوم بكفالتهم الشركة، بجانب المساهمة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وسط مجتمع المملكة، مناشدا مؤسسات وشركات القطاع الخاص رفع مساهمتها في دعم مختلف مجالات العمل الخيري والإنساني وكفالة اليتامى، وذلك انطلاقا من تحقيق مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي وسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.

بدوره، عبر المدير العام لجمعية «إنسان» محمد بن سعد المحارب عن شكره وتقديره لشركة ذيب لتأجير السيارات على استمرارها في دعم برامج ومبادرات الجمعية، مؤكدا أن تجديد الاتفاقية المشتركة، يساعد الجمعية في توفير مصادر دخل لتحقيق الاستدامة وتساعدها على تحسين جودة حياة المستفيدين ورفع مستوى الأداء، مشيرا إلى أن الجمعية تحرص على المبادرات التي تساهم بكفالة الأيتام، مؤكدا أن الشراكة مع «ذيب لتأجير السيارات» تعتبر شراكة إستراتيجية قائمة على مبادئ التكافل والتعاون والعمل الخيري، الذي يتميز به مجتمع المملكة.

يذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، تعد واحدة من الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث تضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991، ووصل عدد فروعها الى 54 فرعاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة، 14 فرعاً منها في المطارات الرئيسية والإقليمية، كما يضم أسطولها أكثر من 26 ألف مركبة.