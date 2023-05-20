احتفل الإعلامي عمر بن محمد القحطاني بزواجه، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عدد من المسؤولين والأعيان ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتها القادمة.