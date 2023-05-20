احتفال القحطاني بزواج عمر الناس السبت 20 مايو 2023 13:51 «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ 175 مشاهدة العريس مع ضيوفه في الحفلة. عمر القحطاني العريس بين عدد من الحضور. تابعوا عكاظ على العريس مع ضيوفه في الحفلة. عمر القحطاني العريس بين عدد من الحضور. تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (الرياض) okaz_online@ احتفل الإعلامي عمر بن محمد القحطاني بزواجه، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عدد من المسؤولين والأعيان ولفيف من الأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، داعين الله لهما بالتوفيق والسعادة في حياتها القادمة.< Previous PageNext Page >