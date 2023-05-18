استقبل محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي بمكتبه الحافظ (الكفيف) سلطان بن سلمان مفرح الجابري يرافقه رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة الشيخ يحيى حسين اللغبي، واستمع الريثي لشرح كامل عن مسيرة حفظ سلطان.

وبين رئيس الجمعية أن سلطان التحق بحلقات الحفظ بجامع الجبانة منذ صغره، وعندما بلغ سن الثانية عشرة فقد بصره كاملاً، ولكن حبّه لكتاب الله جعله يواصل حفظه بمنزله عن طريق الاستماع بمساعدة والدته حتى أتم حفظ القرآن الكريم كاملاً رغم ما يعانيه من فقد البصر وضعف في النطق، ثم تقدم للجمعية، وتم توجيهه إلى بعض البرامج التي أعانته على مراجعة وضبط الحفظ، وتقدم للاختبار الذي تجريه الجمعية للحفاظ واجتاز الاختبار بتقدير ممتاز بفضل من الله.

من جانبه رحب محافظ العارضة بالحافظ سلطان ورئيس الجمعية، وقال إن ولاة أمرنا حريصون على تشجيع وتكريم حفظة كتاب الله تعالى، وأعرب الريثي عن سعادته بلقاء سلطان، مقدماً شكره لأسرته التي وقفت وساعدته وساندته حتى كتب له الله حفظ كتابه، وسأل الله أن لا يحرمهم الأجر والثواب، كما قدم شكره لجمعية تحفيظ القرآن بالعارضة على جهودها الكبيرة في تحفيظ كتاب الله لأبناء وبنات هذه المحافظة.

وفي ختام اللقاء سلّم محافظ العارضة للحافظ سلطان جائزة مالية وشهادة إتمام حفظ القرآن الكريم.