تبرع الشاب عايض بن سعيد آل لاحق القحطاني - من سكان محافظة الحرجة - بكليته لوالده، منهياً بذلك معاناته مع الفشل الكلوي، وخضوعه لعملية الغسل عدة سنوات، مجسداً بذلك مثالاً رائعاً في البر والوفاء لوالده.

وأجريت العملية التي تكللت بالنجاح في مستشفى القوات المسلحة بمحافظة خميس مشيط، بعد مطابقة التحاليل والفحوصات الطبية.

وعبّر الشاب عايض عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون قد استطاع أن يرد ولو جزءاً يسيراً من أفضال والديه عليه، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يلبس والده لباس الصحة والعافية، وأن يطيل عمره على طاعته وعبادته، مقدماً جزيل الشكر والتقدير للطاقم الطبي في المستشفى على متابعتهم وحرصهم.