شيعت جموع من المواطنين والفنانين جثمان الراحل الممثل السعودي فهد الحيان، بعد صلاة العصر اليوم (الثلاثاء) في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وقد حضر جموع غفيرة في مقبرة المنصورية لتشييع جنازة الراحل وكان من بين المشيعين زملاء الفقيد، الفنان فايز المالكي، والفنان عوض عبدالله، والفنان مرزوق الغامدي، والفنان عبدالرحمن الخطيب، والفنان علي ابراهيم والفنان تركي السدحان، كما شهد حضور عدد كبير من المحبين والأصدقاء.

هذا وقد توفي الفنان فهد الحيان أمس الأول الإثنين عن عُمر ناهز 52 عامًا بعد مسيرة فنية حافلة بدأت منذ عام 1994.

ونعى مستخدمو موقع «تويتر» الفنان الراحل خلال عدد من التغريدات التي تضمنت دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد.

من جانبه قدم ناصر الحيان شقيق المرحوم شكره لـ «عكاظ» خاصة على حضورها وكل من شارك في تشييع الجنازة والدعاء له في ظهر الغيب وقال: «الحمد لله على كل حال هذا قدر الله، وأكثر شيء ارتحنا له هو الحب الكبير اللي شاهدناه من الناس سواءً حضورياً أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، وأضاف: «شقيقي فهد رجل خيّر وصالح والكل يشهد بذلك، الله يسكنه فسيح جناته والحمد لله على حال».