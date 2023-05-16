كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي 349 طالبا من الطلاب المتفوقين دراسياً هذا العام، وأبناء شهداء الوطن، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز بجامعة أم القرى بالعابدية بحضور عدد من ممثلي الإدارات في العاصمة المقدسة والإدارات والأقسام التعليمية ومكاتب التعليم والمدارس وأولياء الأمور.وفي نهاية الحفل سلم المدير العام الدكتور أحمد الزائدي ومدير إدارة التوجيه الطلابي سليمان الفيفي الدروع التذكارية للطلاب المتفوقين.