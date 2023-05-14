قلّد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم (الأحد)، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء معيض بن دغش القحطاني رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنّأ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، مساعد قائد حرس الحدود بالثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الوطن.

حضر المناسبة قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء محمد بن علي الخنيني.