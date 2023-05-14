استقبلت أسرتا أبو خديجة والبريكيت التعازي والمواساة من الأقارب والأصدقاء في وفاة فقيدتهما نور الهدى بنت سليمان بن أحمد البريكيت زوجة علي بن حمزه أبو خديجة من منسوبي شرطة جدة سابقاً (رحمهما الله).ودفنت في مقابر الصالحية عقب الصلاة عليها في جامع القريقري شمالي جدة. والفقيدة شقيقة أحمد، إبراهيم بن سليمان البر.يُذكر أن غدا (الاثنين) آخر أيام العزاء في دار الأسرة الكائن في حي النزهة شمال شارع سلطان بن سلمان بجوار مسجد الإحسان في جدة.