استقبل الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز التعازي والمواساة من الأمراء والمسؤولين والأعيان في وفاة ابنته الأميرة أريج، التي وافتها المنية اليوم (الثلاثاء)، وصلي عليها في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة، ودفنت في مقابر ذهبان. ويتقبل العزاء في منزل الأمير عبدالله بن خالد بحي التحلية بجدة.«عكاظ» التي آلمها البنأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة للأمير عبدالله بن خالد ولأسرة الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.