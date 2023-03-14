نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالية «حق الليلة» في منطقة عود سكوير بالرياض، حيث يعد الاحتفال جزءا من التراث الإماراتي الأصيل الذي تتوارثه الأجيال لتعريف الأطفال بموعد قدوم شهر رمضان المبارك.

وقد استمتع الكبار من الحضور بذكريات الماضي الجميل وتعرف الصغار على أهمية هذه الليلة من خلال الشرح الذي قدمه الفريق المنظم للفعالية، وتسابق الأطفال على جمع الحلويات والمكسرات واستمتعوا بترديد الأغاني والأناشيد التراثية التي تعد جزءا من التراث الإماراتي العريق.

وساهمت الفعالية في إبراز الموروث الشعبي الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة وعرّفت الحضور بالمخزون الثقافي العريق وأهم العادات التي يحرص المجتمع الإماراتي على الحفاظ عليها عبر الأجيال والتي تجسد ارتباط ماضي دولة الإمارات بحاضرها.