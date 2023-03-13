شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف برنامج احتفاء تعليم الطائف بيوم العلم (منصة العلم السعودي)، وذلك بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية وعدد من القيادات التعليمية.

وانطلق البرنامج في بدايته من خلال عرض لطلبة النشاط الكشفي والذي نظمته إدارة النشاط الطلابي بنين في فناء الإدارة بحي الفيصلية، تضمن استعراض دخول الطلبة بالعلم السعودي، والمشاركة الفعالة في الخطابة المتوشحة بالولاء والانتماء للقيادة والوطن، حيث تم الإذن للطلبة برفع سارية العلم السعودي في قلب الفناء، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على الوطن والمواطنين، فيما اطلع المدير العام للتعليم على عرض مرئي عن العلم السعودي ومكانته وتاريخه.

في غضون ذلك، صاحب هذه المناسبة تدشين المعرض الفني المصاحب ليوم العلم السعودي بتنظيم من إدارة الاشراف التربوي (بنين) قسم النشاط الفني، حيث ضم في جنباته لوحات فنية أبدع في رسمها الطلبة في عددٍ من الفنون، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الفنية ودمجها مع اللغة العربية في لوحات عديدة تحكي عن هوية المملكة العربية السعودية وتاريخها وأيضا تاريخ تطور العلم حتى الوقت الحالي.

من جانبه أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية الغالية على الشعب السعودي العظيم، كون العلم السعودي ظلت رايته خفاقة على مدى عدة عقود، وذلك بفضل من الله ثم بحكمة وقيادة الملوك منذ تأسيس المملكة حتى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مشيراً إلى أن الوطن عماده وقوة نهضته في أبنائه وبناته في مواصلة النماء الوطني تحت راية التوحيد، لنحقق سويّا الرؤية الطموحة في المجد عبر كل زمان ومكان.