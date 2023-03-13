قلّد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس (الأحد) مدير سجون المنطقة العميد عبدالرحمن بن محمد القحطاني رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة عميد.وهنأ الأمير عبدالعزيز بن سعد العميد القحطاني على الثقة الكريمة، داعياً الله له ولزملائه المزيد من التوفيق.من جهته، سأل مدير سجون المنطقة المولى القدير أن يجعل ذلك عوناً له لمواصلة خدمة الدين ثم الملك والوطن.