احتفل مدير سجون جدة السابق اللواء أحمد صالح الزهراني بزواج نجله فهد من ابنة محمد صالح مؤذن (رحمه الله) في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.