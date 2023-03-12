الزهراني يحتفي بزواج فهد الناس الاحد 12 مارس 2023 18:54 «عكاظ» (جدة) okaz_online@ 115 مشاهدة العريس بين أقاربه في الحفلة.(عكاظ) فهد الزهراني. تابعوا عكاظ على العريس بين أقاربه في الحفلة.(عكاظ) فهد الزهراني. تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (جدة) okaz_online@ احتفل مدير سجون جدة السابق اللواء أحمد صالح الزهراني بزواج نجله فهد من ابنة محمد صالح مؤذن (رحمه الله) في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات، سائلين الله لهما التوفيق والسعادة.< Previous PageNext Page >