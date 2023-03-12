كرمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة المدينة المنورة مدير تعليم غرب المدينة السابق الدكتور حميد بن محمد الأحمدي بمناسبة تقاعده، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم ومساعديه، ومديري الإدارات، ومديري المكاتب، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، وأصدقائه وعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المديني.

وفي كلمة مدير عام التعليم بالمنطقة ناصر العبدالكريم بهذه المناسبة رحب بالمحتفى به مثمنا دوره التربوي وماقدمه من عطاء متميز وتفانٍ وجهود جبارة خلال مسيرته العملية، مشيدا بدوره الفاعل مع زملائه في خدمة التعليم بالمنطقة الذي أثمر في تحقيق العديد من النجاحات التي كان لها الأثر المحمود في الميدان التربوي.

وأضاف العبدالكريم أن هذا التكريم يأتي عرفانا وتقديرا لجهوده في خدمة التعليم بالمدينة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد وأن يجعل ماقدمه من عطاء في ميزان حسناته.

إلى ذلك قدم الدكتور حميد الأحمدي شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم لرعايته للحفل مثمنا حضور الجميع، وإلى زملائه بمكتب غرب المدينة بقيادة مدير مكتب غرب تعليم المدينة مسلم البلادي على هذا الوفاء غير المستغرب منهم.