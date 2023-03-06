قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بالإمارة اليوم (الإثنين)، مدير إدارة المرور بالمنطقة العميد مناحي بن شجاع السبيعي، ومساعد مدير شرطة نجران للأمن الوقائي العميد عبدالكريم بن جابر الشهري، ومدير إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة محمد بن عبدالله القحطاني، رتبهم الجديدة، بمناسبة صدور الأمر السامي بترقيتهم.وهنأهم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالثقة الكريمة، معرباً عن أمنياته لهم بالتوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن.