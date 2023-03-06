قلد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم (الإثنين)، مدير إدارة العمليات بمديرية السجون بالمنطقة العميد محمد بن هادي حكمي، ومدير مراقبة المخزون بالمديرية العميد إبراهيم بن محمد العمري رتبتهما الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهما.وهنأ الأمير محمد بن ناصر المترقين، سائلاً الله لهما التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.حضر مراسم التقليد وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير سجون منطقة جازان اللواء الدكتور شائع بن سعد القحطاني.