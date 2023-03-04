أَطلق محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي عصر اليوم (السبت) مبادرة «جدة تتحرك» في نسختها الثانية بواجهة روشن البحرية، وسط تنافس أكثر من 5000 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية، وحضور عدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والمهتمين بالشؤون الرياضية والصحية.وفور وصول الأمير سعود بن جلوي تجوّل في أجنحة الشركاء الحكوميين والرعاة ومن ضمنها جناح «لنبادر»، ثم أطلق مسيرة المشي التي بدأت من ساحة اللؤلو لمسافة 5 كيلومترات.وتأتي النسخة الثانية بتنظيم من غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية بالشراكة مع أمانة محافظة جدة وبرنامج «لنبادر» أحد برامج محافظة جدة، ومشاركة وزارة الرياضة ووزارة الصحة والإدارة العامة للتعليم بجدة وجامعة جدة.وتهدف مبادرة «جدة تتحرك» لتعزيز ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم الصحة العامة لمختلف شرائح المجتمع لدى سكان جدة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 23 ممشى موزعا على أحياء المحافظة، كما خصصت مسارات لمشاركة ذوي الإعاقة.يُذكر أن المبادرة تشهد عدداً من الأنشطة الصحية والرياضية يقدمها عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص انطلاقاً من تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة رياضة المشي لدى الجميع.