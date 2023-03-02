غيّب الموت، اليوم (الخميس)، مدير عام الجوازات في منطقة الرياض اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد.

وستقام الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن في الرياض، وسيدفن في مقبرة المنصورية.، فيما يُتقبل العزاء بمنزل الفقيد بحي الشفا من العصر وحتى العشاء، وللتواصل وتقديم العزاء على جوال ابنه معاذ 0502524777.

يذكر أن الفقيد قد تم تعيينه مديرا عاما للجوازات في منطقة الرياض بعد صدور قرار تعيينه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مطلع يناير 2021، وكان من الكفاءات المميزة في المديرية العامة للجوازات وتولى لعدة سنوات منصب مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية، فيما تمت ترقيته في فبراير 2021 إلى رتبة لواء.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بأحر التعازي والمواساة لذوي الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويربط على قلوب أهله وذويه ويلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.