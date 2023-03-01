أدى محافظ بيشة الدكتور عبدالرحمن آل حامد ظهر اليوم الأربعاء بجامع الشقيقة شمال المحافظة صلاة الجنازة على جثمان محمد بن محسن القحطاني، أحد أفراد إدارة المجاهدين في بيشة، الذي استشهد وزميله تركي بن راكان البقمي بينما أصيب زميلهم الثالث عبدالرحمن بن ناصر الشهراني باصابات بليغة؛ إثر تعرضهم لحادث اصطدام أثناء متابعتهم أحد الجناة خلال أدائهم العمل الميداني، ونقل محافظ بيشة تعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير لأسرة الشهيدين في محافظتي بيشة وتربة.

شارك في الصلاة على جثمان القحطاني مدير عام فرع إدارة المجاهدين بمنطقة عسير الدكتور صالح بن فهد العتيبي ومدير شرطة بيشة اللواء عبدالله بن محمد القحطاني وقائد القطاع الشمالي بمحافظة بيشة عايض بن فهد القحطاني.