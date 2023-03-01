فجع الزميل جابر القرني المستشار الإعلامي بمكتب وزير الحرس الوطني، والمشرف على مجلة الحرس الوطني، بوفاة والدته بعد معاناة طويلة مع المرض.

والفقيدة والدة كل من: عايض القرني «مدير المشتريات بمستشفى الحرس الوطني بالشرقية»، عبدالله القرني «عميد متقاعد بالحرس الوطني»، محمد القرني «محامٍ ومستشار القانوني»، عزيز القرني «ضابط متقاعد»، الدكتور نمشان القرني «أستاذ مشارك بكلية الملك خالد العسكرية»، عبدالرحمن «ضابط متقاعد ورجل أعمال».

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الزميل جابر القرني وأشقائه ولذوي الفقيدة، سائلة الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ويجبر مصابهم ويربط على قلوبهم.