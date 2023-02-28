بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لناصر بن مانع آل هتيلة وأشقائه في وفاة والدهم مانع بن ناصر آل هتيلة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

ورفع أشقاء وأبناء الفقيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعزيتهما في وفاة مانع ـ رحمه الله.

وقالوا إنّ التعزية كان لها أثر بالغ في نفوسهم وخففت من مصابهم، داعين الله أن يحفظهما، ويمتعهما بموفور الصحة والعافية.

ووجهوا شكرهم وتقديرهم إلى الأمراء والوزراء، والمسؤولين، والوجهاء والأعيان وكافة أفراد المجتمع ولكل من واساهم في مصابهم، داعين الله عز وجل أن لا يريهم مكروهاً في عزيز عليهم.