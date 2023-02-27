زار مستشار اعتماد خدمات التوحد في الجمعية البريطانية للتوحد (NAS) ديفد سلكومي والآنسة سافرون جالوب جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (تأهيل)، وكان في استقبالهما لدى وصولهما الأمين العام لجمعية تأهيل فهد الوهيبي، ومدير عام الفروع بالجمعية يوسف الرميح، والدكتور أحمد عزالدين، والدكتور حازم بدوي، ومحمد العمري مدير خدمات التربية الخاصة بالجمعية.وتخلل الزيارة جلسة تعريفية لمبنى الأمانة العامة وبدور الجمعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠٢٤م والأفضل من بين عشر جمعيات على مستوى العالم في عام ٢٠٢٨م، وعرض وثائقي عن الجمعية ورسالتها وأهدافها. كما شاركوا الطلاب وأسرهم فرحتهم في يوم التأسيس.