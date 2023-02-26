انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالعزيز بن سعد البراهيم، وصلي عليه عصر اليوم (الأحد)، في جامع الملك خالد بالرياض. ويتقبل العزاء للرجال والنساء في منزل الفقيد في حي المحمدية بالرياض.«عكاظ» التي آلمها النبأ تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.