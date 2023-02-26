احتفل أحمد محمد رجب عسيري، شقيق الزميل الإعلامي عماد عسيري، بزواجه من ابنة عبدالرزاق بن بشير قبلان في إحدى قاعات الاحتفالات بجدة، وسط حضور عدد من رجال الأعمال ولفيف من الأقارب والأصدقاء والزملاء الذين استرجعوا خلالها ذكريات المهنة خلال العقود الماضية، وتمنوا للعريس التوفيق والسعادة في حياته القادمة.وازدانت الحفلة بالأهازيج وأنغام التراث النجدي والحجازي والجنوبي.من جانبه، عبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية ودخوله عش الزوجية، سائلا الله أن يوفقه وعروسه لما يحبه ويرضاه.