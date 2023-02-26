احتفل محمد بن عبدالعزيز العيسى بزواج نجله نواف من ابنة حمد بن عبدالله البكر في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ولفيف من الأهل والأصدقاء.«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرتي العيسى والبكر وتتمنى للعروسين التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.