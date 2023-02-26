الدكتور أحمد الثنيان، والعريس، ووالده، ووالد العروس.
خالد العريفي، والدكتور محمد الكثيري، والعريس، وحمد البكر.
IMG-20230225-WA0033
العريس مع عدد من الأقارب.
نواف العيسى، وحمد البكر، وسلطان آل الشيخ.
عبدالعزيز العمران، ونواف العيسى، ووالده، ووالد العروس.
عبدالرحمن الحسين، ومحمد الخضير، والعريس، ووالد العروس.
العريس نواف العيسى.
علي اليحيى، والعريس، ووالد العروس.
العريس، ووالده، وفهد الثنيان، وحمد البكر.
خالد البكر، وفهد البكر يقدمان التهاني.
نواف العيسى، وسليمان السبهان، وحمد البكر.
احتفل محمد بن عبدالعزيز العيسى بزواج نجله نواف من ابنة حمد بن عبدالله البكر في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بالرياض، وسط حضور عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ولفيف من الأهل والأصدقاء.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرتي العيسى والبكر وتتمنى للعروسين التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
«عكاظ» تتقدم بخالص التهاني والتبريكات لأسرتي العيسى والبكر وتتمنى للعروسين التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.