نظمت أمانة جدة ٢٢ مبادرة تطوعية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، ضمن جهودها لتعزيز الشراكة المجتمعية لتحقيــق الأهــداف والمرتكــزات الأساســية لرؤية 2030. حيث تنوعت المبادرات ما بين التوعية والأعمال التطوعية بمشاركة كافة شرائح المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأسهمت المبادرات التي نفذتها الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في تقديم التوعية لزوار الواجهة البحرية وحديقة الأمير ماجد خلال الاحتفال في هذه الذكرى الغالية للمحافظة على نظافة المرافق بإشراك الجميع في التوعية في المناسبات الوطنية.

وانعكست المبادرات التي نفذتها الأمانة على الأطفال وذوي الاحتياجات بإدخال السرور والبهجة على قلوبهم من خلال مشاركتهم وتكريمهم ضمن مبادرات زرع الشتلات بالتزامن مع ذكرى يوم التأسيس.

كما نظمت أمانة جدة ممثلةً بالإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية زيارة للمرضى بالمستشفيات والمنومين ومواساتهم وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم، بمناسبة يوم التأسيس ومشاركتهم فرحة هذا اليوم ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية.



وأكد مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حموده أن تنفيذ حزمة المبادرات والبرامج المجتمعية المستدامة والتطوعية التي تمت لتحقيق رؤية 2030.