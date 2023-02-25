أصدر رئيس مجلس إدارة نادي جدة فيصل السيفي قرارا بتعيين قصي الشريف سكرتيراً تنفيذياً في إطار الاهتمام بالكوادر الرياضية الشابة وتفعيل أدوارها الفكرية والرياضية.ويُعد الشريف أصغر سكرتير تنفيذي داخل الأندية السعودية، ويبلغ من العمر 20 عاماً، وسبق له العمل كمراقب مباريات في الاتحاد السعودي، وهو نجل عزيز الشريف عضو لجنة الحكام مدير الاحتراف بنادي جدة السابق.