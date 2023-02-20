احتفى مجمع الصديق الابتدائي بجدة على مدار الأيام الماضية بذكرى يوم التأسيس من خلال معرض أقامه ربط بين الماضي والحاضر بلمسة فنية من رائد النشاط عبدالعزيز الحارثي، والموجه الطلابي محمد الحازمي، وحفلة خطابية قال فيها مدير المدرسة أحمد بن عبدالله الزهراني: إن احتفالنا بهذه الذكرى هو احتفال بالوطن منذ النشأة إلى مرحلة الاكتمال التي ننعم فيها بالأمن والأمان في ظل قادة أفذاذ تعاقبوا على حكمه بدءًا من الإمام محمد بن سعود، وإلى عصرنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده. وفي نهاية الحفلة وزعت الشهادات والهدايا على المعلمين والطلاب المشاركين.