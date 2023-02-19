كرم مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، عدداً من المدارس التي حققت تميزاً في اختبار القدرات والتحصيلي على مستوى المملكة.وقدم العتيبي شكره للمدارس المتميزة، متطلعاً لمشاركة أكبر عدد من المدارس في المراكز المتقدمة للأعوام القادمة.حضر التكريم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الزايدي، وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة، ومديرو المدارس المكرَّمة.