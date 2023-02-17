احتفلت الروضة والابتدائية الثالثة والثمانون للطفولة المبكرة بحي العنود التابعة لمكتب التعليم في جنوب الطائف، بمناسبة يوم التأسيس، بمتابعة مديرة المدرسة أمل الزايدي وكافة المعلمات والإداريات والطالبات.

واشتملت الاحتفالية على معرض فني شارك فيه الطالبات بأعمالهن الفنية المختلفة، التي تحاكي يوم التأسيس «يوم بدينا»، وتوشح طلاب وطالبات الروضة والابتدائية بالملابس التراثية.

وشهدت المناسبة أداء الألعاب والعرضات المختلفة من مناطق المملكة، إضافة إلى كلمات وقصائد عن المملكة وقيادتها الرشيدة من المشاركات في الفعاليات، اللاتي قدمن التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة الغالية ولوزير التعليم ومدير تعليم الطائف على دعمهم المتواصل للتعليم.